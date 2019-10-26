4 ayda 4 kez yakalanan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmıyor. Özellikle hatalı park yapanlar, kırmızı ışık ihlali yapanlar, ters yöne giren araçlar, drift atanlar ve yanlama olarak tabir edilen şekilde araç kullanan sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen maddeler doğrultusunda ceza yemekten kurtulamıyor. Bazı sürücüler, ceza yeseler de trafik kurallarını ihlal etme alışkanlığından vazgeçmiyor. Bunlardan biri de, 4 ay içerisinde 4 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan sürücü oldu.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutin uygulamaları esnasında bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde direksiyon başındaki sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye ilgili maddelerden işlem yapıldı. 4 bin liranın üzerinde ceza yemesine rağmen direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü, kısa bir süre sonra yine uygulamaya takıldı. Bu kez de ceza yemekten kurtulamayan sürücü, yine de ehliyetsiz araç kullanmaya devam etti ve 3.kez de polise yakalandı. Sürücü, 4.kez yakalandığında ise kesilen toplam ceza miktarı 16 bin liranın üzerine çıktı.

Sürücü, 4 ay içinde 4 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanıp otomobilinin değerinden fazla ceza yemiş oldu.