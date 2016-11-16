4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elbistan’da meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orhangazi Mahallesi, odun ambarları içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ali B.’nin kullandığı 46 VB 384 plakalı kamyonet, odun ambarları içerisinde Çağlar Y.’nin kullandığı 46 VG 217 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bekleyen 46 EY 906 araca ve yanındaki 2 kişiye çarptı. Kamyonetin, son olarak arkadan çarptığı park halindeki 46 EC 506 plakalı araç durdurabildi. Kazada, Bilal A. ile Durmuş Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.