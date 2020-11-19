3’ü aranan şahıs olmak üzere 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki parklar ve kamuya açık alanlarda denetimlerde bulunan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 4 şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde şahıslardan birinin, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl, diğerinin de 3 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Bir şahsın da GBT sorgusunda aynı suçtan arandığı belirlendi. 4.şahsın üst üst aramasını yapan polis ekipleri, bu kişide de metamfetamin (ateş buz) adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.