380 bin dekar arazide toplulaştırma tescili bitiyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nün başlattığı Adatepe 1.Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Proje, Elbistan’a bağlı 20 ve Afşin’e bağlı 4 mahalleyi kapsıyor. Proje çerçevesinde Elbistan’a bağlı, Ağlıca, Akören, Balıkçıl, Büyükyapalak, Çatova, Çiçek, Doğan, Eldelek, Elembey, Evcihüyük, Gündere, Güvercinlik, Hacıhasanlı, Hasankendi, Izgın, Karaelbistan, Karahüyük, Küçükyapalak, Söğütlü ve Yapraklı mahalleleri ile Afşin ilçesine bağlı Afşinbey, Alimpınar, Çağılhan ve Kötüre mahallelerinde çalışmalar yapılıyor. Arazi toplulaştırması çalışmaları, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetleri ile birlikte yürütülüyor. Toplam 24 mahallede 38 bin 49 hektar alanda çalışmalar devam ederken bugüne kadar 418 kilometre de tarla içi yol yapıldı.

Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Ertuğrul Ayhan ve DSİ Afşin 204. Şube Müdürü Halit Taşdelen, arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yüklenici firma yetkilileri ile birlikte çiftçilerle toplantı düzenledi.

Toplantıda, projedeki tüm mahallelerde 2021 yılı içerisinde tescillerin tamamlanması hedeflenmekte olup tescillerin yıl sonuna kadar bitirilmesi için her türlü tedbirin alınması kararlaştırıldı. Toplantıda çiftçilerin sorun ve sıkıntıları da gündeme alındı.