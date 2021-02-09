35 yıllık kalem boyaya gözü gibi bakıyor

İşyerinde 5 binden fazla kırtasiye ürünü bulunduğunu belirten Arslan, “Tüm ürünler bir yana bu boya bir yana” diyerek sakladığı boyanın manevi değerine vurgu yaptı.

11 yıldır kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren Emrah Arslan, 1986 yılında üretilen 6 kalem boyayı, ilk günkü haliyle sakladığını söyledi.

Söz konusu markanın ürünlerinin, o dönemlerde birçok öğrencinin hayali olduğunu belirten Arslan, “11 yıldan beri kırtasiyecilikle uğraşıyorum. Mesleğim gereği, birçok firmanın ürününü işyerimizde bulunduruyoruz. Şuanda 5 binden fazla ürünümüz var. Ama 1986 yılında üretilen bu kalem boya, içlerinde en özeli. Tabii bunu satmıyoruz. 35 yıllık olduğu için koleksiyon olarak elimizde tutuyoruz. Hiç açılmamış ve kullanılmamış. Kutusu bile sapasağlam duruyor. İşyerimizdeki ürünlerin hepsi bir tarafa bu boya ayrı bir tarafa benim için. Bu boyadan başka bir tane daha olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Arslan, “O dönemlerde öğrenci olmak çok kolay değildi. Günümüzdeki kadar fazla ürün çeşitliliği yoktu. Var olan ürünlere ulaşmak da ayrı bir zorluktu. Bu tarzdaki boya kalemleri de birçok öğrencinin hayaliydi denilebilir. Aslında benim sakladığım boya kalemleri, bu açıdan bakıldığında o döneme ait hatıraları ve yaşanmışlıkların da simgesi oluyor. Bu şekilde koleksiyon değeri olan kırtasiye ürünlerini toplayıp, işyerimizde sergilemek gibi bir düşüncemiz var. İlerleyen günlerde bir nostalji köşesi oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.









