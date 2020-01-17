34 bin öğrenci karne sevincini yaşadı

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile öğretmenler, yarıyıl tatiline girdi. Elbistan’da da 100’ün üzerindeki eğitim kurumunda toplam 34 bin 100 öğrenci ile öğretmenler, yaklaşık 4 aydır süren eğitim-öğretim maratonunun ilkyarısını tamamladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Çiçek İlk ve Ortaokulu’nda karne töreni düzenlendi. Programa Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şube müdürleri Mükremin Ceran, Hacı Mehmet Yılmaz, Alparslan Ceran ve Bekir Dal ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Demir, karne dağıtımı için ilk sırayı bu yıl da sınıf öğretmenlerine verdi.

Öğrencilerin karnelerini dağıtarak öğrencilerin sevinçlerine ortak olan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede, ilçenin eğitim çıtasını yükseltmek için gayret ettiklerini söyledi.

Öğrencilere teknoloji bağımlığından uzak durmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“34 bin 100 öğrencimiz karne alıyor. Milli eğitim teşkilatımıza ve öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir çaba sarf ettiler. Biz Elbistan’da her alanda çıtayı yükseltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu gayreti maksimum seviyede tutmak için çalışıyoruz. Yüksekokul düzeyinde de bu çabamız devam ediyor. Öncelikle çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımıza teknoloji bağımlığından uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Maalesef çağımızın en büyük tuzaklarından biri teknoloji bağımlığı. Velilerimize de bu noktada gerçekten önemli görevler düşüyor. Çocuklarımıza bu konuda sahip çıksınlar ve bol bol kitap okumaları için onları teşvik etsinler. Yeni eğitim müfredatı yoğun kitap okumaya dayalı. Onları kaybetmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Toplama bakarsak karne hepimizin. Velilerimizin de bizlerin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Çocuklarımızın hepsini tebrik ediyorum.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, ilçenin eğitim noktasında iyi bir konumda olduğunu belirterek,“Eğitim altyapısına son yıllarda çok yatırım yapıldı. Bakanımız Sayın Mahir Ünal Beyefendi’nin döneminden sonra Elbistan’a yaklaşık 500 derslik kazandırıldı. Üniversiteyi kazanan öğrenci sayısına baktığımızda, Kahramanmaraş il bütünün en çok kazanan ilçesi Elbistan. Elbistan, Kahramanmaraş’ın dışında Türkiye sıralamasında baktığınızda ilk 10’da yer alıyor. Bu çok anlamlı ve değerli. Bu da kente yapılan eğitim altyapısının meyvelerini verdiğinin bir göstergesi. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerde okullarımızda bazı eksikliklerinin olduğu ifade edildi. Hükümetimiz ve bizler yerel idare olarak el birliği ile elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Başkan Gürbüz, “Belki buradan uzaya mekik gönderemezsiniz ama o mekiği tasarlayacak mühendisleri yetiştirebilirsiniz. Bu kentin çocukları bunu başarabilir. Sadece okulların fiziki imkanlarla değil çocuklarımızı da desteklememiz gerekiyor. Tarih bilincini vermemiz gerekiyor. Gelecekte iyi bir birey olarak yetişmeleri, memleketini ve ülkesini seven, üretken bir birey olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Karnelerin dağıtılmasından sonra 15 günlük yarıyıl (sömestr) tatiline girecek öğrenciler yoğun geçen eğitim döneminin yorgunluğunu attıktan sonra 3 Şubat 2020 tarihinde tekrar ders başı yapacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.











