34 bin 212 kişiye devlet yardımı ulaştı

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kanalı ile Elbistan genelinde 34 bin 212 kişiye, 19 milyon 687 bin 794 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan yardım çalışmaları açıklandı.

Yapılan açıklamada, merkezi olarak yapılan yardımlar ve vakfın öz kaynakları ile yapılan yardımlar yer alırken, 2016 yılı içerisinde 34 bin 212 kişiye ayni ve nakdi olarak 19 milyon 687 bin 794 TL tutarında yardım yapıldı belirtildi.

Vakfın Göktürk Caddesi üzerinde bulunan binasında vatandaşlara hizmet sunulurken, vakıf mütevelli heyeti tarafından titizlikle yapılan çalışmalar ve vakıf personelinin yerinde incelemeleri sonucunda belirlenen ailelere yardım yapılıyor.

Elbistan Kaymakamlığı’na bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Elbistan genelinde yaklaşık 35 bin kişiye devlet yardımları ulaştırıldı.

Elbistan SYDV tarafından yapılan yardımlar; merkezi yardımlar ve öz kaynaklarla yapılan yardımlar olarak ikiye ayrıldı.

Merkezi yardımlar kapsamında; 6 bin 218 kişiye 2 milyon 49 bin TL tutarında Şartlı Eğitim Yardımı, 2 bin 533 kişiye 804 bin 545 TL tutarında Şartlı Sağlık Yardımı, 141 kişiye 25 bin 535 TL tutarında Şartlı Gebelik Yardımı, 290 kişiye 965 bin 425 TL tutarında Engelli Yakını Aylığı, bin 784 kişiye 8 milyon 172 bin TL tutarında Engelli Aylığı, bin 608 kişiye 3 milyon 998 bin TL tutarında Yaşlı Aylığı, 164 kişiye 262 bin 250 TL tutarında Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, 15 kişiye 10 bin 400 TL tutarında Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, 712 kişiye 1 milyon 705 bin TL tutarında Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı, 134 kişiye ise 110 bin 600 TL tutarında Öksüz-Yetim Yardımı yapıldı. Böylece, 13 bin 185 kişiye, 18 milyon 104 bin 417 TL tutarında merkezi yardımlar yapılmış oldu.

Vakfın öz kaynakları ile yapılan yardımlar ise; 6 bin 475 kişiye 873 bin 170 TL tutarında Aile Yardımı, 7 bin 353 kişiye 402 bin 395 TL tutarında Gıda Yardımı, 19 kişiye 10 bin 200 TL tutarında Eğitim Yardımı, 499 kişiye 51 bin 23 TL tutarında Katılım Payı Yardımı, 95 kişiye 35 bin 46 TL tutarında Yabancı Yardımı, 5 bin aileye 5 bin ton Kömür Yardımı, 51 kişiye 211 bin 543 TL tutarında Barınma Yardımı yapıldı. Vakıf kendi öz kaynakları ile 21 bin 27 kişiye, 1 milyon 583 bin 377 TL tutarında yardımda bulundu.

Elbistan SYDV tarafından merkezi ve vakfın öz kaynakları ile yapılan yardımlar 34 bin 212 kişiye ulaşırken, yapılan nakdi ve ayni yardımların tutarı 19 milyon 687 bin 794 TL olarak gerçekleşti.



