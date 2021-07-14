33 mahallede 800 kınalı keklik doğaya kanat çırptı

Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretme İstasyonu’nda yetiştirilen 800 kınalı keklik, Elbistan’da ava kapalı olan Şar Dağı ve Söğütlü Devlet Avlağı’nda doğaya kanat çırptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ve Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği’nin organize ettiği keklik bırakma programına muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda DKMP Elbistan Şefi Faruk Tülücü, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran ile vatandaşlar, kafeslerde bekleyen keklikleri elleri ile doğaya saldı.

Kekliklerin doğal yaşama kanat çırpmasının ardından değerlendirme yapan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefi Faruk Tülücü ve ekibine teşekkür etti.

33 mahalleye toplamda 800 adet kınalı keklik salındığını belirten Başaran, “Doğal hayatın devamlılığı ve dengesi açısından önemli yere sahip olan kekliklerin popülasyonunu arttırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla DKMP Elbistan Şefliğimizle ortaklaşa bu programı düzenledik. 33 mahallemizde 800 adet kınalı kekliği doğayla buluşturduk. Bırakılan bu kekliklerin kısa sürede doğal yaşamlarına uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Keklik bırakılan bölgeler, ava kapalı olan devlet avlakları. Şar Dağı ve Söğütlü Devlet Avlakları’na bırakıldı bu keklikler” dedi.

Bölgedeki yasa dışı avlanmanın önlenmesi için kontrollerin aralıksız süreceğini kaydeden Başaran, “Bu bölgelerde avlanmak kesinlikle yasak. O yüzden vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Ava açık bölgelerde belirlenen limitler doğrultusunda avlanmalarını istiyoruz. Buraya bıraktığımız kekliklerin sayısı inşallah önümüzdeki yıllarda artacak. Böylece doğaya ve doğal yaşama da büyük katkı sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.