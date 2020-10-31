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32 motosiklet trafikten men edildi

Elbistan’da, sürücü belgesiz motosiklet kullanma, kask takmama, plakasız motosikletler konusunda yapılan denetimlerde 32 motosiklet trafikten men edildi.

32 motosiklet trafikten men edildi
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Kentte, kurallara uymadan motosikletleri ile trafiğe çıkanlara yönelik olarak denetim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü belgesiz motosiklet kullanma, kask takmamak, yetersiz sürücü belgesiz, plakasız kullanma ve abart egzoz hususlarında kentin işlek caddelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kask takmayan ya da kurallara aykırı olarak trafiğe çıkan sürücülerle ilgili işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 32 motosiklet, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi. 20 sürücüye de para cezası kesildi.

Polis ekipleri, motosiklet sürücülerinden öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve mutlaka kask kullanmalarını istedi. Bu tür denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini kaydedildi.  


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