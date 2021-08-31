318 öğrenci Elbistan’ı tercih etti

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, “Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır” dedi.

Sonuçların açıklanmasının ardından Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne (KİÜ) bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Elbistan Meslek Yüksekokulu’nu tercih eden öğrencilerin sayısı da belli oldu.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde yaşlı bakımı programı ile ilk öğrencilerini alan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2021-2022 dönemi için optisyenlik ve eczane hizmetleri programına da öğrenci kabul etti. Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre; okulun 3 programının 120 kişilik kontenjanı yüzde 100 doluluğa ulaştı. 3 okul birincisinin de tercih ettiği okulun toplam öğrenci sayısı 123 oldu.

Elbistan Meslek Yüksekokulu ise, 8 programla öğrenci aldı. Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun toplam 305 olan kontenjanının 195’i doldu. Okulun elektrik ile laborant ve veteriner sağlık programının kontenjanı tamamen dolarken; elektronik teknolojisi programını ise sadece 2 kişi tercih etti.

Her iki okulun programlarını tercih eden öğrenci sayısı ise toplamda 318’e ulaştı.

Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.