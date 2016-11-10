31 yıldan beri hizmet sunuyordu

1985 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açılışı yapılan ve 31 yıldan beri Elbistan’a hizmet veren eski Hükümet Konağı’nda yıkım çalışmalarına başlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın prestij projeleri arasında yer alan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi baz alınarak projelendirilen ve yapımı tamamlanan Elbistan Yeni Hükümet Konağı’na taşınma işlemleri tamamlanırken, eski binada ise yıkım çalışmaları başladı.

Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip Yeni Hükümet Konağı’nın 1 ay önce tamamlanıp, kurumların taşınma işlemlerinin sona ermesi ile birlikte, Elbistan’ın en büyük meydanı için de iş makineleri çalışmaya başladı.

2014 yılında 10 milyon TL bütçe ile inşaatına başlanan Elbistan Hükümet Konağı tamamlanarak, hizmete sunuldu. Hükümet Konağı’nda hizmet vermeye başlayan kurumlar vatandaşları ağırlarken, eski binada ise hummalı bir çalışma başladı. Eski Hükümet Konağı’ndaki pencere, kapı, elektrik aksamı gibi malzemeler tek tek sökülerek yerinden alınırken, işçiler de malzemeleri uzak alanlara götürüyorlar.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı haricindeki tüm kamu kurumlarının tek çatı altında toplandığı Yeni Hükümet Konağı, geniş ve ferah odaları ile dikkat çekiyor.

Bodrum, zemin + üç katlı olarak yapımı tamamlanan Hükümet Konağı, yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Eski binaya oranla daha büyük ve ferah odalara sahip olan yeni Hükümet Konağı binasına taşınan kurumlar, hizmet vermeye başladılar.

Eski Hükümet Konağı binasının yıkılması ve ardından Adliye binasının da taşınıp, eski binasının yıkılmasından sonra, Polisevi’ne kadar olan alan meydan olarak düzenlenecek. Bu alana 47 araçlık kapalı, 47 araçlık açık otopark yapılacak. Elbistan ve çevresinin tarihi dokusunu da bünyesinde taşıyan yeni Hükümet Konağı binası, aynı zamanda doğalgaz ısıtma sistemi ile de uyumlu olacak.



