306 bin ders kitabı, okulun ilk günü sırada olacak

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ilçede toplam 306 bin adet ücretsiz ders kitabı dağıtılacağını söyledi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, uzun yaz tatilinin ardından ilk ders zili ile birlikte yeni bir maratona başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürdürdüğü ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında da Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yaklaşık 147 milyon ücretsiz ders kitabının dağıtımı yapılmaya başladı. Bu yıl, ‘sıfır atık’ farkındalığı oluşturmak için ders kitaplarının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ders kitaplarının okullar açılmadan sıralara bırakılacağını ve öğrencilerin okullarına geldiklerinde kitaplarını sıralarının üzerinde göreceğini söyledi.

Elbistan’la birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin de ders kitabı dağıtım işini üstlendiklerini hatırlatan Bayazıt, “Milli Eğitim Bakanlığımızca devam ettirilen ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. İlçemizden yapılan kitap dağıtımı kapsamında Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimiz var. Bu 3 ilçede eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye 340 bin adet ders kitabını okullar açılmadan teslim edeceğiz” dedi.

Bayazıt, “Elbistan’da 35 bin öğrencimize 306 bin ders kitabı dağıtılacak. Ekinözü ve Nurhak ilçelerimize de 17 biner adet ders kitabı dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB), 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim öğrencilerine, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından beri ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz kitap dağıtıyor. Elbistan Ders Kitabı Dağıtım Komisyonu olarak, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sorunsuz şekilde dağıtımın gerçekleştirilmesi için tüm tedbirleri aldık. Bu kitaplar, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler sınıflara girmeden sıralardaki yerini almış olacak” ifadelerini kullandı.











