300 bin ton pancar işlenip 40 bin ton şeker üretilecek

Geçtiğimiz yıl özelleştirilen ve Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası olarak üretime devam eden fabrikanın yeni alım dönemi için düzenlenen törene, Şereflikoçhisar Kaymakamı Sedat Yıldırım İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak, İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, muhtarlar, işçiler ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Mutlucan Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Mutlu yaptı. Mutlu, pancar çiftçisine toplam 95 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, “2019-2020 yılı 2.pancar alımı kampanyasında 300 bin ton şekerpancarı almayı planlıyoruz. Bunun karşılığında 40 bin ton şeker, 12 bin ton melas ve 60 bin ton küspe üretmeyi hedefliyoruz. Satın alınacak pancar ve nakliyesi için çiftçilerimize 95 milyon TL ödenecektir. Bunun 25 milyon lirası da gübre, tohum ve çapa avansı olarak çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır” dedi.

Fabrikaya kısa, orta ve uzun vadede 100 milyon lira yatırım yapılacağının da bilgisini veren Mutlu, “Planlaması yapılmış yatırım bedelimiz 100 milyon liradır. Şuana kadar da bunun 25 milyon lirası harcandı. Kısa vadede yapılacak iyileştirmeler tamamlanmıştır. Orta vadede ve uzun vadede yapılması gereken yatırımlara başlayacağız. 27 Eylül’de pancar alımına başladık. 20 günlük pancar alım randevusu şuana kadar çiftçimize verilmiştir. Çiftçimiz, 20 gün öncesinden ne zaman kaç ton pancar getireceğini şuan itibariyle bilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu randevu sistemi daha da iyileştirilecek ve saatlik randevuya kadar düşürülecektir. Kampanyamızda Kasım ayı sonuna kadar pancar alınmasını hedefliyoruz. Kampanyamızın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Şükrü Tunçel ise, “Fabrikamız, geçtiğimiz kampanya döneminden hemen sonra, üretime alındığı 1985 yılından bu güne kadar görmediği bir revizyon ve yenileme işlemlerinden geçti. Seyyar ve sabit pancar boşaltma sistemlerinden şeker üretim tesisine kadar komple bir bakım yapıldı. Bu bakım ve onarım çalışmasında ilk hedefimiz çiftçilerimizin rahat bir şekilde ürünlerini teslim etmeleriydi. İkincisi de piyasada kabul görecek bir ürün arzı sağlamaktır. Gelecek yılın üretim planlarını da hazırladık. Sözleşmelerimiz erkenden imzaya açılacak. Gübre tedarik programımızı, şeker oranı ile verim ve kaliteyi arttıran bir çeşitle yapacağız. Ayni ve nakdi avans uygulamalarımız önümüzdeki yıl devam edecek. Yüzde 16 polar değerli şekerli pancar için devlet fabrikalarının uyguladığı taban fiyat fabrikamız için de aynen geçerli olacak. Herkese hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni dönem alım kampanyası çerçevesinde fabrikaya ilk sıralarda pancar getiren üreticilere altın verildi.

Bir çiftçiye altın hediye eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yeni kampanya döneminin çiftçiler ve fabrika çalışanları açısından bereketli, kazançlı, kazasız ve belasız geçmesi temennisinde bulundu.













































Dualar eşliğinde kesilen kurban ve kurdelenin ardından bu yılın ilk pancarı işlenmek üzere fabrikaya doğru yola çıktı.