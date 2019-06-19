30 yıllık emeğe plaketli veda

Duygu dolu anlara sahne olan organizede konuşan Güzel, hayatının sonuna kadar öğretmenliğe devam edeceğinin altını çizdi.

1989 yılında Mükrimin Halil Anadolu Lisesi’ne coğrafya öğretmeni olarak atanan Emel Güzel, aynı okulda 30 yıldır sürdürdüğü kutsal mesleğini, emekli olarak sona erdirdi. Aynı okulda birlikte görev yaptığı meslektaşları, Güzel için bir veda programı düzenledi. Özel bir tesisteki organizede ilk olarak Güzel’in meslek hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi izlendi. Güzel, mesleğinin ilk yıllarından bugüne kadar geçen 30 yılda biriktirdiği anılar karşısında duygusal anlar yaşadı. Sinevizyon gösterisi sonrasında Güzel’e, meslektaşları adına biyoloji öğretmeni Hüseyin Yıldız tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Yıldız, plaket takdimi sonrasında yaptığı değerlendirmede, Güzel’in örnek bir öğretmen olduğunu vurgulayarak, Güzel’e bundan sonraki emeklilik hayatında başarılar ve mutluluklar diledi.

Emeklilik hayatına adım atan Emel Güzel ise, 30 yıllık öğretmenliği boyunca okulunu, meslektaşlarını kendi ailesi ve öğrencilerini de kendi evlatları olarak bildiğini söyledi.

Genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Güzel, şöyle konuştu:

“Benim için önemli olan vicdanımla, işimi doğru yapabilmekti. En çok bu konuda özen gösterdim. Ben, sevgi, insan biriktirdim. Herkesi kucaklayacak kadar büyüttüm yüreğimi. Kızdığım öğrencilerim, meslektaşlarım da oldu. Ama geri dönüp kucaklamayı bildim. Öğretmenlik payesinin, çok yüksek bir rütbe olduğuna inandım. Bu payenin de kıymetini bilin. Öğretmenlik evrenseldir. Dünyanın en eski mesleğidir. Öğrencilerinizi her zaman sevin. Seve seve kendi irademle bu mesleğe veda ediyorum. Örgün eğitimden çıktım. Bu, öğretmenlik vasfımı elimden alıp götürmeyecek. Çünkü ben kendimi ölene kadar öğretmenliğe devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.











