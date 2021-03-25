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30 metrelik uçuruma yuvarlanan greyder dereye düştü

Ekinözü ilçesinde yol çalışması sırasında operatörünün kontrolünü kaybettiği greyder, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. Greyderin operatörü ise, son anda atlayarak kurtuldu.

30 metrelik uçuruma yuvarlanan greyder dereye düştü
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Ekinözü ilçesinde yol çalışması sırasında operatörünün kontrolünü kaybettiği greyder, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. Greyderin operatörü ise, son anda atlayarak kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi’nin Arı tarla mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.A.’nın operatörlüğünü yaptığı greyder, yol çalışması esnasında kontrolden çıktı. Tonlarca ağırlıktaki greyder yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Karadere’ye düşen greyder, sulara gömüldü.

Operatör B.A. ise, uçuruma yuvarlanan greyderden son anda atlayarak ölümden kurtuldu.

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