30 bin doz aşının yapıldığı Elbistan, 1 Haziran sonrasına hazır

Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde talebe ve randevu sayısına göre aşı polikliniği sayısında artışa gidilirken, vatandaşlar sabah saatlerinden gece 24.00’e kadar aşı yaptırabilecekler.

Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, aşı tedariki ise hızlanıyor. 100 milyon doz Çin aşısı Sinovac, 120 milyon doz Alman BioNTech ve 50 milyon doz Rus Sputnik aşıları için anlaşmalar daha önceden sağlanmıştı. Bu yıl için toplam 120 milyon doz aşı göndermesi beklenen BioNTech yeni parti aşıları teslim etmeye başladı. Aşılar Ankara'ya ulaştı. 15 Haziran’a kadar 14,2 milyon doz BioNTech aşısının getirileceğini, geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech Kurucusu Uğur Şahin’in de katıldığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamıştı.

Aşı sevkiyatının başlamasıyla birlikte aşılama programına yeni yaş ve risk grubundaki vatandaşlar da eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak” şeklindeki açıklamasının ardından 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşlar aşı programına dahil edildi. Bu gruptaki vatandaşlara ek olarak tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların da aşılanmasına başlandı.

Elbistan’da ise 14 Ocak’ta sağlık çalışanları ile başlayan aşılama programı devam ediyor. Bugüne kadar Elbistan’da uygulanan doz sayısı yaklaşık 30 bin doza ulaştı. 17 binden fazla vatandaşa 1.doz aşı yapılırken 12 binin üzerinde de 2.doz aşı uygulandı.

Türkiye’ye ulaşan BioNTech aşılarının dağıtımının başlanması ile birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’nde artması muhtemel yoğunluk için de gerekli hazırlıklar tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nca verilen aşı randevusu doğrultusunda sayının artmasıyla birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’nde de aşı polikliniği sayısı fazlalaştırılacak. Yaklaşık 20 poliklinikte aşı yapma kapasitesi bulunan Elbistan Devlet Hastanesi’nde randevular gece saat 24.00’e kadar verilecek.