3 yeni KHK yayımlandı, Elbistan’da da görevden alınanlar var

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelerdeki ilk belirlemelere göre; Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve EÜAŞ’ın Elbistan ve çevresindeki birimlerinde görev yapan 10’a yakın kişi görevden alındı.

Olağanüstü hal kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname daha Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si baş komiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 149 asker görevden alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 164 asker görevden alındı. Sağlık Bakanlığı'ndan 838 personelin ilişiği kesildi, 649 akademisyenin görevine son verildi. Diyanet'ten 135 personel ihraç edildi. 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser yardımcısı ve 3'ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı. 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 60 Emniyet mensubu görevine iade edildi. Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan 1.699 personel ihraç edildi. 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

Açıklanan KHK ile birlikte ilkokul mezunlarına uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilme imkanı getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek. Terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan, silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemeleri delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek. Türk Ceza Kanununun bazı suçlarda Bakanlıkça Resmi Gazete’de yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönülmeme halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilebilecek.

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.