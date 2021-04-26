3 yaban keçisi namlunun ucuna kondu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan ve Nurhak bölgesindeki 3 yaban keçisi acenteler aracılığı ile avlanabilecek.

Geçtiğimiz yıl aynı bölgedeki 3 yaban keçisi için düzenlenen avlanma ihalesi mahkeme kararıyla iptal edilirken bu yıl 16 bin 750 TL ödeyen yabancı avcılar yani ‘Hans’lar’ 1 adet yaban keçisini avlayabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’nda Elbistan ve Nurhak ilçeleri devlet avlaklarında bulunan 3 adet yaban keçisinin av turizmi kapsamında avlanmasının önü açılmış oldu. Av turizmi çerçevesinde dünya genelinde yaygın bir şekilde bu tür ihale ya da avlanma izinleri verilebiliyor. 20-25 yıl ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor. Yaklaşık 20 dişiden oluşan sürüyü kontrol eden bu yaşlı tekeler, genç tekelerin sürüye yaklaşmasına izin vermiyor. Bakanlık da hem keçilerin neslinin korunması hem de av turizmi kapsamına ülke genelindeki lokasyonlarda avlanma için ihale düzenliyor. Nitekim geçtiğimiz Nurhak Dağı Devlet Avlağı, Tapkırankale Devlet Avlağı ve Tatarderesi Devlet Avlağı’ndaki yaşları 13-14 arasında değişen 3 yaban keçisinin avlanması için ihale düzenlenmişti. İhale yargıya taşınmış ve yürütmenin durdurulması kararı verilerek keçiler avlanmaktan kurtulmuştu.

Gelinen noktada ise, Şar Dağı Devlet Avlağı, Tatar Deresi Devlet Avlağı ile Nurhak Devlet Avlağı’ndaki 3 yaban keçisi yeniden Avrupa ya da dünyanın diğer ülkelerinden gelecek avcıların namlusunun ucuna kondu. 100 yıldan fazla bir süre sonra bölgede tekrar popülasyonu artan yaban keçileri için ise 14 bin 200’er TL fiyat belirlendi. KDV eklendiğinde bu rakam 16 bin 750 liraya yükselecek. Düzenlenmesi muhtemel ihalelerde sadece turizm acentelerinden Yerli avcıların katılmadığı ihaleye, sadece turizm acentelerince teklif verildiği bildirildi. Bu da başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki avcıların, bölgeye gelerek Ağustos 2021 ile Nisan 2022 arasında av yapmasına imkan tanıyacak.

Elbistan ve Nurhak bölgesindeki yaban keçilerinden sadece erkek ve 8 yaş üzeri olanlar avlanabilecek. Avlanacak keçiler boynuz uzunluklarına göre belirlenecek. Avlanan hayvanlar, trofe olarak kullanılıyor. 14 bin 200 TL’lik avlanma ücreti peşin olarak alınacak. Avlama ücretlerine et bedeli değeri dahil olacak. Vurulan av ve yaban hayvanı avcıya/acenteye ait olacak. Avlanma kotası ihale edilen avlaklarda, izin verilen av veya yaban hayvanın tür ve sayıdan fazla avlanması durumunda (dişi, yavru, erkek); söz konusu avcı bir kotanın ihale bedelinin 2 katı bedel ödeyecek ve ayrıca tazminat bedeli de uygulanacak.