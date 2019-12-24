3 mahalleyi ilçeye bağlayan yolda çalışmalar başladı

Elbistan Belediyesi, kırsal mahallelerden gelen vatandaşların, şehir merkezine ulaşımlarını kısaltmak ve aynı güzergahlardan Elbistan Devlet Hastanesi’ne gideceklerin şehir içi trafiğe takılmalarını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Elbistan şehir merkezi ile Karahüyük, Izgın ve Yapraklı mahallelerini, şehir merkezine bağlayan stabilize yolun, ulaşım açısından daha elverişli ve alternatif güzergah haline gelmesi için startı verilen çalışmalar kapsamında altyapı işlerine ağırlık veriliyor.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kırsal mahallelerdeki vatandaşların şehir merkezine ulaşımı noktasında alternatif ve daha kısa güzergahlar oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

İlçeye bağlı Karahüyük, Izgın ve Yapraklı mahallelerini, Akbaş Caddesi üzerinden şehir merkezine ve Karaelbistan Mahallesi güzergahından da Elbistan Devlet Hastanesine bağlayan 3 kilometrelik yolun, gerekli bakım ve onarımı yapıldıktan sonra genişletileceği ve asfaltlanacağı belirtilen açıklamada, “Karahüyük, Izgın ve Yapraklı mahallelerimizden başta şehir merkezi, devlet hastanesi ve çevre yoluna bağlanan Akbaş Caddesi üzerinde bulunan yol üzerinde iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu yolun tamamlanması ile birlikte 3 mahallemiz ilçe merkezindeki trafik yoğunluğuna girmeden, aynı zamanda 3 bin metrelik bir kısalma ile Elbistan Devlet Hastanesine ilçe merkezine ve çevre yoluna ulaşacaktır. 3 kilometre uzunluğundaki bu güzergah, bakım-onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmalarının tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği bir hale kavuşacaktır” denildi.