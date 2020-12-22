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3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, bakım onarım çalışması nedeniyle Elbistan’a bağlı biri kırsal mahalle olmak üzere 3 mahallede 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak
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 AKEDAŞ’tan yapılan duyuruya göre, Elbistan’a bağlı Kangal Mahallesi’nde 23 Aralık Çarşamba günü, Kümbet ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde ise 24 Aralık Perşembe günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği belirtildi. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak 7 saatlik kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması istendi.

Ayrıca, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 AKEDAŞ Elektrik Arıza hattını aramaları hatırlatıldı.


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