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3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak

AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü, bakım onarım çalışması nedeniyle 11 Ağustos 2020 Salı günü Ağlıca, Balıkçıl, Alembey Mahallerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak
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AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü tarafından elektrik kesintisi ile ilgili yapılan açıklamada;

“Bakım onarım çalışması nedeniyle 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Yapılan bu kesintide Ağlıca, Balıkçıl, Alembey mahallelerinde toplam 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartmasını isterken, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 AKEDAŞ Elektrik Arıza hattını aramaları hatırlatıldı.


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