3 mahallede cenaze yemeğine son verildi

Elbistan’a bağlı Küçükyapalak, Hacıhasanlı ve Ovacık Mahalleleri’nde artık cenaze sahiplerince cenazenin ilk günü yemek verilmeyecek. Küçükyapalak Veli Baba Cemevi’nde toplantı düzenleyen Küçükyapalak, Hacıhasanlı ve Ovacık Mahallelerinin ile gelenleri, cenazenin ilk günü yemek verilmesi uygulamasına son veren kararı, oy birliği ile aldı. Cenaze günü acılı cenaze sahiplerinin acılarını yaşamaları, o onların acılarını paylaşma ve dayanışma yapma yerine, yemek hizmetleri ile uğraşmaları uygun bulunmadı. Alınan karar doğrultusunda Küçükyapalak Veli Baba Cemevi’nde cenaze günü yemek hizmeti verilmeyecek. Cenaze gününden sonraki günlerde yemek vermek isteyenler için ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Küçükyapalak Veli Baba Cemevi yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları değerlendirmede, kararın hayırlı olması dileğinde bulundu.







