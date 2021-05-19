3 mahallede 2 gün üst üste 8’er saatlik kesinti

Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, Elbistan’a bağlı Doğan, Ağlıca ve Alembey mahallerindeki aboneler ile hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilerin etkileneceği kesintinin 21 Mayıs Cuma ve 22 Mayıs Cumartesi günlerinde uygulanacağı belirtildi. 2 günlük kesintinin sabah 08.30 ile 16.30 saatleri arasında yapılacağı bilgisi verildi.

Bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak 8 saatlik kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması ve ekiplerin bilgisi dışında hat üzerinde herhangi bir çalışma yapılmaması istendi.