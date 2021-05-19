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3 mahallede 2 gün üst üste 8’er saatlik kesinti

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, bakım onarım çalışması nedeniyle Elbistan’a bağlı 3 kırsal mahallede 2 gün üst üste 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

3 mahallede 2 gün üst üste 8’er saatlik kesinti
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Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, Elbistan’a bağlı Doğan, Ağlıca ve Alembey mahallerindeki aboneler ile hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilerin etkileneceği kesintinin 21 Mayıs Cuma ve 22 Mayıs Cumartesi günlerinde uygulanacağı belirtildi. 2 günlük kesintinin sabah 08.30 ile 16.30 saatleri arasında yapılacağı bilgisi verildi.

Bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak 8 saatlik kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması ve ekiplerin bilgisi dışında hat üzerinde herhangi bir çalışma yapılmaması istendi.

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3 Mahallede 2 Gün üst üste 8er Saatlik Kesinti