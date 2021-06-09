3 mahallede 2 gün üst üste 8’er saatlik kesinti

Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, Elbistan’a bağlı Balıkçıl, Ağlıca ve Alembey mahallerindeki aboneler ile hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilerin etkileneceği kesintinin 10 Haziran Perşembe ve 11 Haziran Cuma günlerinde uygulanacağı belirtildi. 10 Haziran’daki kesinti saat 09.30’da başlayıp 17.30’da sona erecek. 11 Haziran’da ise 08.30-16.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak 8 saatlik kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması ve ekiplerin bilgisi dışında hat üzerinde herhangi bir çalışma yapılmaması istendi.