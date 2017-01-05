3 kuşaktan güreşçiler ‘Has Oda’da bir araya geldi

Elbistan Yatılı Bölge Okulu (YBO) güreş takımının minik güreşçileri, Gençlik Merkezi’nin organizesi ile Elbistanlı ve Afşinli milli güreşçilerle bir araya gelerek, tecrübelerini dinledi.

Elbistan Gençlik Merkezi, ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren milli güreşçileri, güreş sporuna gönül veren Elbistan Yatılı Bölge Okulu (YBO) güreş takımının üyeleri ile buluşturdu.

Gençlik Merkezi’ndeki Has Oda’da gerçekleştirilen programa, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, YBO Okul Müdürü Mustafa Çayıroğlu, Milli güreşçilerden Bayram Böke, Büşra Kenger, Ali Yüce, Muhsin Nergiz, Musa Havan ve Rafet Arslan gibi milli formayı terleten birçok ismin yanı sıra, güreş takımı öğrencileri katıldı.

Milli güreşçiler, henüz yolun başında olan minik öğrencilerle, deneyimlerini paylaştı. Güreş sporunda başarılı olmanın yollarını anlatan milli güreşçiler, “Bizler geldik gidiyoruz. Bayrak da, vatan da sizlere emanet. Emanetimize sahip çıkın ve bu al bayrağı dünyanın her yerinde dalgalandırmak için çok çalışın” şeklinde öğütlerde bulundular. Çıktıkları minderlerde sırtını yere getirdikleri rakipleri ile olan mücadelelerini de anlatan milli güreşçiler, Elbistan’ın ismini tüm dünyaya duyurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istediler.

Organize hakkında değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, “Güreş sporuna gönül veren, Türk Bayrağını minderlerde gururla dalgalanmasını sağlayan milli güreşçilerimizi, YBO’daki minik güreşçilerimizle bir araya getirdik. 3 kuşağın buluştuğu bir organize oldu. Milli güreşçilerimiz, kendilerinin çıktığı yolda bayrağı devredecekleri torunları ve oğulları yaşındaki güreş sevdalıları ile hasbıhal etti. Deneyimlerini anlattı. Tekniklerini öğretmeye çalıştı. Minik güreşçilerimiz de onların elde ettikleri başarı çıtasını daha da yukarılara çıkarmak için neler yapacaklarını bir kez daha öğrenmiş oldu” dedi.



