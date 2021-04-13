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3 kurak avcısı daha cezadan kaçamadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği av kontrollerinde usulsüz olarak kurak avı yapan 3 şahsa idari işlem uygulandı.

3 kurak avcısı daha cezadan kaçamadı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerdeki av koruma ve kontrol faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, Nurhak İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte ilçe kırsalında yaptıkları denetimlerde 3 şahsın, usulsüz olarak kurak avı yaptığını tespit etti. Şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten tutanak düzenlendi. Kurak avda kullanılan 3 adet keklik, kafes ve diğer malzemelere ise el konuldu.

DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin, özellikle bu dönemlerde artan kurak avcılık başta olmak üzere yasadışı avın önlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

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3 Kurak Avcısı Daha Cezadan Kaçamadı