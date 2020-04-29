3 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla alınan kararlar kapsamında; 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 24.00’den, 3 Mayıs Pazar gecesi 24.00’e kadar istisnalar hariç olmak üzere, il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacı ve Ramazan ayı münasebetiyle, 30 Nisan 2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavlar 08.00-23.00 saatleri arasında çalışabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs 2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar, 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Cumartesi ve Pazar günleri ise market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Yasak boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri açık olacak. Tatlıcılar, yasak sürecinde sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecekler. Lokantalar da; Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere hizmet verebilecek. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri de açık olacak. 3 gün boyunca nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına devam edilecek.

Çiftçiler de yasaktan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri, zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri, kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre, zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler de açık olacak.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereği idari işlem uygulanacak.