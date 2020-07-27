banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 gündür kayıp olan engelli vatandaşın cansız bedeni bulundu

Elbistan'da 3 gündür kayıp olarak aranan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli vatandaşın cansız bedeni, ayçiçeği tarlasında bulundu.

3 gündür kayıp olan engelli vatandaşın cansız bedeni bulundu
banner17
banner43

Elbistan'da kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli vatandaş Yapraklı Mahallesi Üçgöz mezrasındaki bir ayçiçeği tarlasında ölü bulundu.

Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden ve 25 Temmuz Cumartesi günü sabah erken saatlerde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Salih Er, ağabeyi tarafından Yapraklı Mahallesi Üçgöz mezrasındaki bir ayçiçeği tarlasında ölü bulundu.

42 yaşındaki Salih Er’in kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.







Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali GÖZÜKARA 1 hafta önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN Çarşı atik camiinin düzenleyici idi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Akif ÖNAT 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gökhan çirkin 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ALLAH ailesine ve tüm sevenlerine sabır versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İSMAİL ŞAHİN 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Harun pektaş 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Ali Eci 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cuma ugucu 1 hafta önce

MEKANIN CENNET OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN İNŞALLAH

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar