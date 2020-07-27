3 gündür kayıp olan engelli vatandaşın cansız bedeni bulundu

Elbistan'da kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli vatandaş Yapraklı Mahallesi Üçgöz mezrasındaki bir ayçiçeği tarlasında ölü bulundu.



Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden ve 25 Temmuz Cumartesi günü sabah erken saatlerde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Salih Er, ağabeyi tarafından Yapraklı Mahallesi Üçgöz mezrasındaki bir ayçiçeği tarlasında ölü bulundu.

42 yaşındaki Salih Er’in kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.











