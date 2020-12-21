3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Sekili Caddesi üzerindeki bir apartmanda tek başına yaşayan Münire Köker’den (63) 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Köker’in dairesine polis eşliğinde çilingir yardımıyla giren yakınları, yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Köker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Köker’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.