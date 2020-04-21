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3 farklı serada yetişen 20 farklı çeşitte 200 bin çiçek, şehre renk katacak

Elbistan Belediyesi, bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan da belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Kent merkezinde bulunan refüj, park ve kaldırımlara ekilmesi için, 3 adet serada 20 çeşit ve renkte 200 bin adet çiçek yetiştirme çalışmalarını devam ediyor.

3 farklı serada yetişen 20 farklı çeşitte 200 bin çiçek, şehre renk katacak
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Kent estetiğine ve insan odaklı projelere her zaman önem veren ve her çalışmada bunu ön plana çıkaran Elbistan Belediyesi, ilçe genelinde 200 bin adet çiçek dikimi için hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşillendirme ve park alanı çalışmaları ile örnek olmaya devam eden Elbistan Belediyesi, bu yaz şehre çiçekler ile görsel şölen katacak. Üç ayrı serada çalışmalarını sürdüren Elbistan Belediyesi yaptığı değerlendirmede, “Belediyemize ait ve her biri 500 metrekare alana sahip 3 ayrı seramızda, park ve bahçeler müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle koronavirüse karşı her türlü tedbirleri alan personellerimiz sosyal mesafe alanına dikkat ederek hizmetleri aksatmadan devam ettiriyor. Bu kapsamda 3 ayrı seramızda 20 çeşit ve renkte 200 bin adet çiçek tohumu ekildi ve bakımları devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde kent merkezinde bulunan refüj, park ve kaldırımlara dikimi yapılacak. Sosyal izolasyonun çok önemli olduğu bu günlerde vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalmaları. Siz evdeyken biz parklarımızı ve şehrimizi güzelleştirerek daha büyük bahara hazırlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Tamamen kendi üretimimiz

Seralarda yetiştirilen çiçeklerin üretiminin tamamen belediye tarafından yapıldığı açıklamanın devamında, “Diktiğimiz tüm çiçekleri kendi seralarımızda yetiştiriyoruz. Yalnızca çiçek tohumlarını dışarıdan temin ediyoruz. Tüm çalışmaları kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz bu çiçekleri dışarıdan almış olsaydı maliyetinin 10 katını ödemek zorunda kalacaktı. Diğer yandan mevcut park, refüj ve kaldırımlarda bulunan çalı formundaki süs bitkilerinden de çelik alınarak üretim yapılmaktadır, bu çalışmanın ise hiçbir maliyet bulunmamaktadır. Halkımız bu çalışmalarımızı korur ve sahip çıkarsa inşallah bu yaz şehrimiz çiçeklerimiz ile görsel bir şölene dönüşecektir” denildi.




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