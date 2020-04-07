3 bin 700 kişiye ‘adrese teslim’ sosyal yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla ödeme yapılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararının ardından sosyal yardım ödemeleri, ülke genelinde polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin adresine götürülüyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü de, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaştırılması için 88 kişilik bir ekip oluşturdu. Her bir ekip ayrı ayrı mahallelere dağılarak hak sahiplerinin evlerine giderek ödemeleri burada gerçekleştiriyor. Elbistan’da uygulamanın başladığı ilk gün 1295 kişinin sosyal yardımını evlerine götüren polis ekipleri, yeni haftayla birlikte 2 bin 394 kişinin de sosyal yardımını adreslerine ulaştırdı.

Sosyal yardım ödemelerine evlerinden çıkmadan kavuşan vatandaşlar da polis ekiplerine teşekkür ettiler.



