3 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödediler

Ramazan ayında zenginler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin esnafa olan borçlarının ödenmesine dayanan ‘zimem defteri’ geleneği, gurbetçi hayırseverlerce yaşatıldı. Bir süre önce İstanbul'a göç eden bir İğdeli hayırsever kadın, mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak istedi. Bu düşüncesini yakın çevresi ile de paylaşan hayırsever kadın, topladığı parayı memleketinde bu tür sosyal yardım çalışmalarına aracılık eden özel güvenlik görevlisi Mehmet Önat’a gönderdi. Önat da, mahalledeki 3 bakkaldaki 13 ihtiyaç sahibi ailenin veresiye defterindeki borçlarını ödedi. Borçları ödenen ailelere de bayram şekeri ve kolonya hediye edildi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi 5 aileye de 100’er TL bayram harçlığı dağıtıldı.

Hayırseverlerin vesile olduğu yardımla ilgili olarak değerlendirme yapan Önat, “Güçlü ile zayıf arasında köprü kurmak ve bu köprüye destek vererek köprüyü ayakta tutmak bizim görevimizdir. Gurbette yaşayan ve mahallemizle irtibatını hiçbir zaman kesmeyen ve mahallem için elimden gelen her şeyi yaparım diyerek bizleri arayan değerli hayırsever bir ablamız, gurbette hayırsever insanlardan topladığı paralarla bugün mahallemizde bulunan 13 ihtiyaç sahibi ailelerimizin bakkal borçlarını ödedi ve borçları ödediğimiz ailelere 1 kg bayram şekeri, kolonya ile 5 ihtiyaç sahibi ailemize 100’er TL bayram harçlığı dağıttık. Böyle güzel ve ince düşünen, duyarlı hayırsever ablamızdan ve tüm hayırsever insanlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim yapılan yardımları kabul eylesin inşallah” dedi.



