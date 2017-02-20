3 aylık Suriyeli bebeğin ölümü şüpheli görüldü

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli ailenin 3 aylık çocuğu, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Çocuğun ölümü şüpheli görülünce, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Elbistan’a yerleşen Suriyeli Koso ailesinin 3 ay önce doğan çocukları, fenalaştı. Baba Ahmed ve anne Fatma, Hamdo isimli çocuklarını, yüksek ateş şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanenin acil servisinde müdahale edilen Suriyeli bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli görülen 3 aylık bebeğin cansız bedeni, ilk incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Hamdo Koso’nun cenazesi, Malatya’daki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.