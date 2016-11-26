3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde konferans düzenlenecek

Elbistan Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Hasan Koyuncu, ilçedeki mahalle muhtarlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenleyecekleri konferansa, mahallerinde yaşayan engellilerin katılımın sağlanması noktasında yardım istedi.

Elbistan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’nde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Hasan Koyuncu, 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Fen Lisesi Konferans Salonunda engellilere yönelik olarak bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

Engellilerin sorunlarının çözüm önerilerinin ve haklarının konuşulacağı toplantıya ilçede yaşayan tüm engellilerin katılması gerektiğini belirten Koyuncu, mahalle muhtarlarından da bu konuda destek istedi.

Muhtarlardan, mahallelerinde yaşayan engellileri konferans hakkında bilgilendirmelerini isteyen Koyuncu, konferans günü de dernek binası önünden organizenin düzenleneceği Fen Lisesi’ne ulaşım hizmeti verileceğini kaydetti.

15 yıldır görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini ancak, yeterli destek göremediklerini anlatan Koyuncu, “3 Aralık Engelliler Günü’nde geniş kapsamlı bir program yapıyoruz. Mahallerimizde yaşayan tüm engelliler bu konferansa katılabilir. Muhtarlarımız, engellilerimizi aileleri ile birlikte saat 12.00’de dernek binamıza getirebilirler. Engellilerimiz, bu konferansta bir şeyler öğrenebilirse kazançtır. Bizim davet ettiğimiz yetkililer, engelliler bizden bir şey mi bekliyor sanıyorlar. Bugün de aynı sistem devam ediyor. Biz kimseden bir şey beklemiyoruz. Derneğimize yardım edenlere de teşekkür ediyoruz. 15 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Ama 15 yıldır bir çivi yok Elbistan’da. Kaldırımlara sarı çizgi istedik ancak, 2 yılda başladılar. Bunu da şehir merkezinden değil de dış caddelerde yapıyorlar. Diğer şehirlerde görme engelliler, bastonunu aldığı zaman bizim buradaki sağlam insandan daha rahat yürüyor” şeklinde konuştu.

Organizeye katılan az sayıda mahalle muhtarı da, derneğin programına katılım sağlamak için ellerinden gelen gayreti yapacaklarını belirttiler.



