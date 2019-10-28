3 araç çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Kaza Termik Caddesi üzerinde meydana geldi. Termik Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.B.’nin kullandığı 46 E 0577 plakalı otomobil, Ö.F.G.nin kullandığı 46 ABK 849 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 PL 0023 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarındaki bahçenin beton direklerine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Ö.F.G. ile otomobilde bulunan 10 yaşındaki H.G., M.G.ve N.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri 3 aracın karıştığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.