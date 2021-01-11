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298 adet ecstasy hapla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde ele geçirilen 298 adet ectasy hapla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

298 adet ecstasy hapla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Marka ve modeli belirlenen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Sanat Okulu Caddesi’nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 298 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla ilgili olarak E.Z, A.B. ve S.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkeme çıkarılan şüphelilerden E.Z. ve B.A. tutuklanırken; diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 


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298 Adet Ecstasy Hapla Yakalanan Zehir Tacirleri Tutuklandı