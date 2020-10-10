28 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

Elbistan’da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 28 yaşındaki genç, her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ergin Gök, 3 gün önce yanına sadece kimliği ve telefonunu alarak evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen Gök’e ulaşmaya çalışan ailesi, kendi imkanları ile aramaya başladı. Gök’ün telefonunun da kapalı olması nedeniyle hayatından endişe duyan aile fertleri, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Aile fertleri, Gök’ü gören ya da yeri hakkında bilgisi olanların 0537 360 4987 veya 0344 413 3361 numaralı telefona ya da polis ve jandarma imdat hattına bildirmelerini istedi.