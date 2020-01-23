27 araçtan 3’ü, Elbistan polisine tahsis edildi

Emniyet Asayiş Derneği'ne iş insanlarının yaptığı hibe ve desteklerle alınan 27 araç, düzenlenen törenle Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmişti. Burada yapılan devir teslim töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, “Kahramanmaraş ülkemizin en huzurlu illeri arasındadır. Bu şehirde görev yapmanın, bu değerli halka hizmet etmenin her türlü tehlikeye karşı canı pahasına çalışan polisimize destek veren iş adamları, 'biz de sizinle birlikteyiz, suçlunun karşısındayız ve devletimizin yanındayız' mesajını vermiştir. Bu sayede polisimiz, daha seri çalışarak fedakarlık göstererek özveriyle çalışacaktır. Emniyet Asayiş Derneği öncülüğünde ilimizdeki iş adamlarının hibe ve desteğiyle 27 adet araç teşkilatımıza kazandırılmıştır. Araçlarımız terör, narkotik ve asayiş ile mücadelelerde yer alan il merkezi ve ilçelerdeki teşkilatımızın farklı birimlerine dağıtılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Teslim alınan 27 araçtan 3’ü, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Sıfır kilometre 3 araç, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün farklı birimlerine tahsis edildi.











