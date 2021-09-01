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250 çocuk ücretsiz kursla yüzme öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘7’den 70’e herkes yüzme öğreniyor’ projesi kapsamında Elbistan Belediyesi’nin işbirliğinde açılan ücretsiz yüzme kursu, özellikle çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

250 çocuk ücretsiz kursla yüzme öğrendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonundaki ‘7’den 70’e herkes yüzme öğreniyor’ projesi çerçevesinde Türkiye’nin en büyük havuzlarından biri, Elbistan Belediyesi’nin işbirliği ile Ceyhan Nehri’nin adalar bölgesine kuruldu. Kısa bir süre önce başlayan ücretsiz yüzme kurslarına katılan çocuklar ve gençler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzman eğitmenlerden ders alıyor.

Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serdar Böke, yüzme kursunun büyük ilgi ile karşılaştığına değindi.

Kursun açıldığı günden bugüne kadar 250 çocuğa yüzme öğretildiğini kaydeden Böke, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ‘7’den 70’e herkes yüzme öğreniyor’ projesinde Türkiye’nin en büyük havuzlarından biri burada. Öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Elbistan Belediyesi olarak bakanlığımızın gönderdiği bu havuzla birlikte ücretsiz olarak yüzme kursu veriyoruz. Yaklaşık 250’ye yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Elbistan bu konuda çok büyük bir potansiyele sahip. Bu şekildeki projelerin daha büyüklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüzme kursuna katılan çocuklar da; havuzun açılmasında ve kursun verilmesinde katkısı olan bakanlık yetkilileri ve Elbistan Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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