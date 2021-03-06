250 bin TL’lik ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı adamı, oyalama taktiği ile dolandırarak 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile bir miktar parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş.G. (49) adlı kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli kadın, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Elbistan’da yaşlı bir adamın yaklaşık 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı, oyalama yoluyla çalan kadın şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.