25 milyonda 1 görülen hastalık, küçük Yunus Emre’yi hayattan kopardı

Kayseri’de görev yapan Elbistanlı infaz koruma memuru Sinan ve Tuğba Ceyhan çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 12 yaşındaki Yunus Emre Ceyhan, yaklaşık 10 gün önce baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ceyhan’ın yapılan kontrollerinde dünyada 25 milyonda bir görülen ‘moya moya’ hastalığı teşhisi kondu. Çocuklarının çok nadir görülen ve beyne giden damarların boyunda yavaş yavaş tıkanması olarak kendini gösterdiği bilinen bu amansız hastalığa yakalandığını öğrenen anne ve babanın dünyası başlarına yıkıldı. Bünyan Naci Baydemir Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi 6.sınıf öğrencisi olan Yunus Emre Ceyhan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bayılmadan önce herhangi bir belirti göstermeyen talihsiz çocuk, hastalığa bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakım servisinde tutulan Ceyhan, doktorların tüm çabasına rağmen hastalığın pençesinden kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

Henüz hayatının baharında yakalandığı hastalığın gülüşünü soldurduğu Yunus Emre Ceyhan’ın cenazesi, baba ocağı Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Moya moya hastalığı nedir?

Beyne giden damarların boyunda yavaş yavaş tıkanması olarak kendini gösteren ‘moya moya’ hastalığının sebebi henüz bilinmiyor. Dünyada 25 milyonda bir görülen hastalığın, Türkiye’de ise yaklaşık 100 kişide tespit edildi. Beyin damarlarını tıkayıcı bir hastalık olan moya moya, beynin ana atardamarı olan şah damarının kafatası içinde iki taraflı tıkanması ile ortaya çıkıyor. Moya moya hastalığı en fazla Japonya'da görülüyor. Japonya'yı Çin ve Kore izliyor. Her iki cinste de görülen bu hastalığa kadınlarda daha fazla rastlanıyor. Moya moya, yaşamın ilk 10 yılında daha çok görülüyor. Yeni doğan bebeklerde ve anne karnında dahi gelişebiliyor. 10 yaşa doğru azalarak devam ediyor.

Moya moya, beyin anjiyosunda özel bir görüntü ile tespit ediliyor. Hastalar genelde nöbet geçirme ve baş ağrılarının da ortaya çıkması üzerine hekime başvuruyor. Kökten tedavi, ya da beynin sağlıklı bir insandaki gibi kanlanmasını sağlamak mümkün olmuyor. Kesin tedavisi bulunmayan moya moyaya yakalanan bazı hastalar, uygulanan tedavi seçenekleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürebiliyor.