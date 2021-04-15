25 bin dönümlük alanın tarıma açılmasına yeşil ışık

Afşin-Elbistan Linyitleri kömür sahasında maden çıkarımı sonrasında tekrar doldurulan yaklaşık 25 bin dekar büyüklüğündeki alanın tarıma kazandırılması yönündeki taleplere, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘umutlu’ yanıt geldi.

İlk olarak Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’un gündeme getirdiği ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın da TBMM’ye taşıdığı konuyla ilgili olarak ekonomik anlamda Elbistan ve Afşin ilçelerine yeni bir kapı açacak altın anahtar gözüyle bakılıyor. MHP’li Aycan’ın, bu konudaki talebe ilişin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlandı.

Bölgedeki yarım sektörü açısından büyük önem arz eden konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Aycan’a gönderilen cevabi metinde, arazinin büyüklüğüne ilişkin bilgi verilmezken, “Atık depolama sahalarındaki depolamanın tamamlanmasına müteakip sahalar mevcut topografyaya uygun hale getirilerek üzeri tarıma elverişli toprak ile örtülüp arazi ıslah ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması öngörülmektedir” denildi.

Madencilik faaliyetleri biten sektörlerde tarımsal faaliyetlerin başlanacağı vurgulanan yazıda, “Ayrıca kömür üretimi için yapılan dekupaj kazısı sonrası kömür sahasından çıkartılan toprak malzeme dış döküm sahası ve kömürü alınan yere iç döküm olarak depolanmaktadır. Dış döküm sahalarına depolanan dekupaj malzemesi basamaklar şeklinde dökülmekte olup bu şekilde toprak depolanan sahalar ağaçlandırılarak rehabilite edilmektedir. Kömürü alınan sahaya iç döküm yapılan sahalarda ise arazi doğal yapısına uygun hale getirilip tarımsal amaçla kullanımı sağlanacaktır. Madencilik faaliyetleri biten sektörlerde ya da bölümlerde madencilik faaliyetleri tamamlandıktan sonra tarıma elverişli hale getirilecek alanlarda tarımsal faaliyetler başlatılabilecektir” ifadelerine yer verildi.