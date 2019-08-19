24 Ağustos’ta başlayacak av dönemi için avcılara önemli uyarı

2019-2020 Av Döneminde bölgemizdeki avlanma, 24 Ağustos’ta bıldırcın avı ile başlayacak. Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek. Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri; bıldırcın:10, üveyik:3, karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke 4, tahtalı 4, sakarca 3, suçulluğu (bekasin) 1, kınalı ve kum keklik, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda 6, yabani tavşan 1, adatavşanı 1, yaban domuzu 2, çakal 1, kaya sansarı 2, tilki 2 olarak belirlendi. Kahramanmaraş genelinde ise çil keklik avı yasak olacak.

Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamayacak. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilecekler. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasak olacak ve avlaklarda izin alınarak av yapılabilecek. Yaban hayatı koruma sahalarında, milli parklarda, tabiat parklarında, tabiat koruma alanlarında, özel çevre koruma bölgelerinde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında, yaban hayvanı yerleştirme sahalarında, Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, avlanmak yasak olacak.

Genel, devlet, örnek ve özel avlaklar dışındaki alanlarda, avın yasaklandığı genel ve devlet avlaklarda, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılmış alanlar ile doğal olarak gençlik gelmiş ormanlık alanlarda ortalama fidan boyunun 2 metrenin altında olan alanlarda, tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan ve askeri birliklere 300 metre mesafe içinde, avlanmak yasak olacak.

Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avda kullanılamayacak. Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamayacak. Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler, Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar bulundurulamayacak. Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynakları, avlanmada kullanılamayacak.

Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanmak, tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak, tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek, yasak olacak.