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23 Nisan’da doğan çocuklara doğum günü pastası sürprizi

Elbistan’da koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalan çocuklardan 23 Nisan’da doğanlara, Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü pastası sürprizi yapıldı.

23 Nisan’da doğan çocuklara doğum günü pastası sürprizi
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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok önemli çalışmaya imza atan Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için bir farkındalık oluşturmak istedi. 23 Nisan’da doğan çocukların, hem bayram hem de doğum günü sevincini paylaşmak isteyen Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu Üyeleri, evlerinde ziyaret ettikleri çocuklara doğum günü pastası hediye etti.

Çocukların unutamayacakları bir an yaşamasını sağlayan bu anlamlı çalışma ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını evlerde kalarak kutlamanın üzüntüsünü hafifletmek, çocuklarımızı yalnız bırakmamak onlara devletin ve milletin tek yürek olduğunu göstermek için Elbistan Kaymakamlığı olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Çocukların yüzünü güldürmeyi ve onları birazcık sevindirmeyi dünyadaki en güzel mutluluk olarak gördüklerinin altını çizen Kaymakam Demir, “Bu kapsamda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir nebze de olsa çocuklarımız için daha keyifli hale getirmek için 23 Nisan doğumlu çocuklarımızı Kovid-19 hastalığı boyunca vatandaşımızın her an yanında olan ve tüm ihtiyaçlarına cevap veren ‘Elbistan Vefa Sosyal Destek Gurubu’ personellerimizce doğum günü pastası ve hediyeler ile mutlu etmek istedik. Yüzleri gülen çocuklar görmeyi, onları birazcık sevindirmeyi dünyadaki en güzel mutluluk olarak gördük.  Belki dışarıda oyun oynayamıyorlar ama biz hep onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha Elbistanlı hemşerilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Ramazan-ı Şerif aylarını en samimi duygular ile kutluyor, Elbistanlı hemşerilerim adına Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli emniyet, jandarma, müftülük, milli eğitim, belediye, vakıf ve sayamadığım tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Var olsun devlet, var olsun millet” ifadelerini kullandı.

Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun doğum günü pastası sürprizi ile karşılaşan çocukların sevinci gözlerine yansıdı.


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