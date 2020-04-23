23 Nisan’a sade tören

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı. Kutlamalar kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde sade bir tören düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarının alındığı törene Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve şube müdürleri katıldı. Törende ilk olarak Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi.











