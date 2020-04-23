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23 Nisan’a sade tören

Elbistan’da koronavirüs salgını nedeniyle çocukların ve vatandaşların katılmadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

23 Nisan’a sade tören
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı. Kutlamalar kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde sade bir tören düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarının alındığı törene Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve şube müdürleri katıldı. Törende ilk olarak Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi.







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