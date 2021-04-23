23 Nisan’a sade tören

Elbistan’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocukların ve vatandaşların katılmadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.

Kutlamalar kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde sade bir tören düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarının alındığı törene Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile okul müdürleri katıldı. Törende ilk olarak Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi.

Kutlamalar kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk bayrakları ile süslenen ekip otoları ile 23 Nisan korteji düzenledi. Şehrin caddelerinde siren çalarak gezen araçları gören çocuklar, balkonlardan polis ve jandarmaları selamladı.