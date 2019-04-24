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23 Nisan’a bando ile renk kattılar

Çiçek İlk-Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bando takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına renk kattı.

23 Nisan’a bando ile renk kattılar

Kutlama alanındaki gösterilerinin yanı sıra mahalleyi de dolaşan bando takımı, çaldıkları marşlarla vatandaşlara eski 23 Nisan’ları hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi törenlerin yanı sıra okulların kendi organizeleri de kutlandı. Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi’nde bulunan Çiçek İlk-Ortaokulu’nda bando eşliğinde 23 Nisan kutlama geleneği bu yıl da devam etti. İlk olarak okul bahçesinde düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında hünerlerini sergileyen bando takımındaki öğrenciler, arkadaşlarının yaptıkları etkinliklere de eşlik etti. Öğrenci velileri ve vatandaşlar, okuldaki kutlama programına büyük ilgi gösterdi. Okul bahçesindeki kutlama programının ardından tüm öğrenciler, bando takımın çaldığı marşlarla birlikte mahallenin sokaklarını dolaştı. Ellerindeki Türk bayrakları ile mahalleyi gezen öğrenciler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

 Okul Müdürü Ümit Kayıran, bando takımının gösterilerinin 23 Nisan kutlamalarının ayrı bir havaya bürünmesini sağladığını söyledi.

‘Geleceği bugünün çocukları inşa edecektir’ diyen Kayıran, “Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesi cumhuriyeti bu ülkenin çocuklarının koruyacağına olan inancı idi. Bizler bu kıymetli mirasın omuzlara yüklediği sorumluluğun bilinci içindeyiz. Bu bilinçle TBMM’nin açılışının 99. kuruluş yıl dönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor bütün çocuklara sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz. Ayrıca programda emeği geçen başta tüm öğretmenlerimize, 2 yıldır bando takımını çalıştırarak bizleri çocukluğumuz 23 Nisanlarına götürüp yaşatan okulumuz müzik öğretmeni Özge Göçer’e, idarecilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 









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HACIMURAT 4 hafta önce

ÜMİT KAYIRAN MÜDÜRÜM DAHA ÜST MAKAMLARI HAK EDİYOR. İLÇE MEM vs..

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AYŞE 4 hafta önce

GEÇEN SENE DE YAPMIŞTINIZ EMEĞİ GEÇENLERİN ELİNE SAĞLIK.

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Ali Osman 4 hafta önce

Çiçek İlk-Ortaokul yönetimi ve öğretmenlerinin özverili çalışmalarını her zaman görüyoruz ve yürekten destekliyoruz.Geçen seneki tiyatro gösteriniz de çok güzel olmuştu.Emeğinize sağlık, tebrik ederiz.

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Çiçekli 4 hafta önce

Ümit hocamız ve Özge hocamıza çok teşekkür ederiz. Bize çocukluğumuzun 23 Nisanlarını yaşattılar. Her şey çok güzeldi. Emeğinize sağlık

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Özge Göçer 4 hafta önce

Hazırlık çalışmalarımız boyunca bizlere sağladıkları kolaylıklardan dolayı başta müdürümüz Ümit Kayıran, Nejdet Değirmenci ve Sami Sürücü olmak üzere bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel gösteriyi bütün istekleri ve özverileriyle mükemmel hale getiren bando öğrencilerimle gurur duyduğumu belirtmek isterim.

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RD 4 hafta önce

Okul yönetimi ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Fark yaratmaya devam ediyorsunuz maşAllah. Allah gayretinizi arttırsın.

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Mevlüt ÇANAK 4 hafta önce

Ümit Hocam;Ata'na Ecdadına Rahmet olsun!

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Vatandaş 4 hafta önce

Çiçek gibi okul Çiçek ilkokulu.öğretmenlerin,öğrencilerin emeğine sağlık

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