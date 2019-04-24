23 Nisan’a bando ile renk kattılar

Kutlama alanındaki gösterilerinin yanı sıra mahalleyi de dolaşan bando takımı, çaldıkları marşlarla vatandaşlara eski 23 Nisan’ları hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi törenlerin yanı sıra okulların kendi organizeleri de kutlandı. Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi’nde bulunan Çiçek İlk-Ortaokulu’nda bando eşliğinde 23 Nisan kutlama geleneği bu yıl da devam etti. İlk olarak okul bahçesinde düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında hünerlerini sergileyen bando takımındaki öğrenciler, arkadaşlarının yaptıkları etkinliklere de eşlik etti. Öğrenci velileri ve vatandaşlar, okuldaki kutlama programına büyük ilgi gösterdi. Okul bahçesindeki kutlama programının ardından tüm öğrenciler, bando takımın çaldığı marşlarla birlikte mahallenin sokaklarını dolaştı. Ellerindeki Türk bayrakları ile mahalleyi gezen öğrenciler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Okul Müdürü Ümit Kayıran, bando takımının gösterilerinin 23 Nisan kutlamalarının ayrı bir havaya bürünmesini sağladığını söyledi.