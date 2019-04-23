23 Nisan coşkuyla kutlandı

Topraktepe İlkokulu’ndaki kutlama programında öğrencilerin, tarihte kurulan Türk devletlerinin bayrakları ve ay yıldızlı bayrağımızı buluşturdukları koreografi büyük beğeni topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Elbistan’da gerçekleştirilen tören renkli görüntülere sahne oldu. 23 Nisan kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın çelenk sunumuyla Kutlamaların etkinlik bölümleri ise Topraktepe İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını okul öğretmenlerinden Faika Seval Sağlam yaptı.

Sağlam, Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin, küllerinden doğarak birçok zorluğa rağmen dünyayı dize getirdiğini söyledi.

Sağlam, şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı kıvılcım ile yok oldu denilen Türk milleti, önderlerine olan inancı ve tutsak yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen karakterleri ile küllerinden yeniden doğarak; yırtık çarıkları, yamalı elbiseleri ve kuru ekmekle dünyayı dize getirdiler. İşte bizler bu kahraman evlatların torunlarıyız. Bu nedenle de vatanı için savaşan Nene Hatunlarımızı, Elif Analarımızı, 276 kiloluk top mermisini sırtlanan Seyit Onbaşılarımızı ve adı hiç bilinmeyen vatanı için hiç düşünmeden canını vermiş on binlerce kahraman atamızı her zaman saygıyla anmak bizim ilk görevimizdir.

23 Nisan; Atatürk’ün, küçücük yüreklerin önünde sevgiyle eğilişinin adıdır. Teşekkürler Atatürk. Çocuklar, 23 Nisan’larda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Çocuklar, bizim geleceğimizdir. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar sizlerin bilinçli bireyler olarak yetişmesinde saklıdır. Sizlere bugünleriniz armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyün. Yolunuz ve yolumuz aydınlık. Ordusu galip gelsin diye son lokmasını cepheye gönderen yüce Türk milletinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız hepinize kutlu olsun.

Sağlam’ın konuşmasının ardından, kendilerine armağan edilen 23 Nisan’ı doyasıya kutlama görevi çocuklara düştü. Anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde hazırladıkları halk oyunları ve dans gösterileri ile büyük alkış aldı. Okul bahçesindeki gösteriler, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Programın en özel bölümü ise, tarihteki Türk devletlerinin bayraklarıyla oluşturulan koreografi oldu. Ellerinde tarihteki Türk devletlerinin bayraklarını taşıyan öğrenciler, daha sonra ay yıldızlı bayrağımızın etrafında toplandı. Bu gösteri, protokol üyelerinin ve katılımcıların alkışları ile karşılandı. Aileler, gösterilerde yer alan çocuklarını görüntülemek için büyük çaba harcarken, öğrenciler, ellerindeki Türk bayrağını Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e hediye etti. Kaymakam Demir ve Başkan Gürbüz ile protokol üyeleri, program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek çocukların bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen törenlere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Emniyet Müdürü Hakan Aşık, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.































