23 bin parsel etkilenecek, itiraz için askı süresine dikkat

Güncelleme sonrasında taşınmazları ile ilgili olarak hata ya da yanlışlık olduğunu düşünen maliklerin, düzeltme işlemi için askı süresinde itirazda bulunması gerekiyor. Askı süresi geçirildiğinde ise, ancak mahkeme yoluyla bu işlem yapılabiliyor.

3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi gereğince Elbistan’ın merkezindeki mahalleler ile bazı köylerde bulunan 23 bin taşınmazın; ada, parsel numaraları, alanı ve mahalle isimleri güncellenecek. Güncelleme sonrası askı sürecinde yapılacak itirazların değerlendirilmesinin çok kolay olduğu, askı sürecinin geçmesi halinde eğer bir hata var ise düzeltme işlemenin ancak mahkeme yoluyla yapılabileceği kaydedildi.

Elbistan’da; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro paftalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması için kapsamlı bir çalışma yapılacak.

Güncelleme çalışmaları kapsamında bulunan mahallelerdeki taşınmazların zeminde bulunan sabit sınırları parsel malikleri ve kadastro ekibinin katılımı ile son teknolojik aletlerle koordinatlı olarak ölçülerek; uçuş haritaları, uydu görüntüleri ve mevcut diğer verilere dayalı olarak kadastro paftaları yeniden düzenlenecek ve tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılacak. Elbistan’a bağlı Balıkçıl, Ceyhan, Çiçek, Doğan, Esentepe, Geçit, Güblüce, Güneşli, Kızılcaoba, Köprübaşı, Körücek, Küçükyapalak, Kümbet, Pınarbaşı, Tepebaşı ve Yalak Mahalleleri’ndeki toplam 23 bin parselde kadastro güncellemeleri yapılacak.

Hata ya da yanlışlıklar nasıl düzeltilecek?

Kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra, 15 günlük askı sürecinde yapılacak olan itirazlar, Kadastro Biriminde kontrol edilecek. Eğer itiraz haklı ise, düzeltme işlemi kolayca yapılabilecek. Yasal askı süreci geçtikten sonra, düzeltme işleminin ancak mahkemeye yoluyla yapılabileceği öğrenildi. Vatandaşların askı sürecinde sahip oldukları taşınmazlar ile ilgili kontrollerini zamanında yapmalarının büyük avantaj sağlayacağını, aksi takdirde hem mahkemelere büyük yük getireceği ve zaman kaybı yaşanacağı bu sebeple askı tarihlerini kaçırmamaları özellikle vurgulandı.