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22 yıllık tornacı Günbakmaz, Sanayi Sitesi Kooperatif’ine aday oldu

Elbistan’da 22 yıldır tornacılık yapan Hasan Günbakmaz, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı’na talip olduğunu söyledi.

22 yıllık tornacı Günbakmaz, Sanayi Sitesi Kooperatif’ine aday oldu
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Başkan adayı Günbakmaz, seçilmesi halinde hak ve adalet ilkelerinden şaşmayacağını belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığı, olağan genel kurulu 6 Temmuz’da gerçekleştirilecek. 10 yılı çıraklık ve kalfalık olmak üzere toplam 32 yıldır Elbistan Küçük Sanayi Sitesi’nde tornacılık yapan Hasan Günbakmaz, genel kurulda başkanlık görevine talip olduğunu açıkladı.

Başkan adaylığı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Hasan Günbakmaz, seçimleri kazanması durumunda sitedeki tüm esnaflarını sıkıntısını kendi sorunu gibi göreceğini söyledi.

Sanayi sitesi yönetiminde değişim vaktinin geldiğini ifade eden Günbakmaz, “Binlerce esnafın ekmek kapısı olan sanayi sitemizde yeni bir başlangıcın zamanı geldiği düşüncesiyle 6 Temmuz’da yapılacak olağan genel kurul için başkan adaylığımı açıkladım. Hak ve adalet ile şeffaflık ilkelerinden taviz vermeden; esnafı merkeze alan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Bu amaç doğrultusunda da yönetimimizi belirleyerek çalışmalarımıza başladık” dedi.

Seçime kadar dur durak bilmeden esnafları kapı kapı dolaşacaklarını anlatan 22 yıllık torna ustası Hasan Günbakmaz, “Seçime kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Her bir esnafımızın derdi ve tasası bizim derdimiz ve tasamız olacak. Var olan ve ileride de doğacak tüm sorunların çözümü noktasında var gücümüzle çalışacağız. Bu noktada da istişareye ve ortak akla önem vereceğiz. ‘Danışan dağ aşmış’ sözünden hareketle, her bir esnafımızın düşüncesini değerlendirip hizmet politikalarımızı o minvalde belirleyeceğiz. Öznemiz esnaf olacak. Tüm esnaf arkadaşlarımızdan destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

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